Бывший главврач больницы СИЗО «Матросская тишина» получил 7 лет колонии

Он обвиняется в фиктивной постановке диагнозов четверым арестантам и освобождении заключенных по медицинским показаниям.

© Фото: moscowcourts, Telegram

Бывшего главного врача больницы СИЗО «Матросская тишина» Александра Кравченко приговорили к семи годам колонии за фиктивную постановку диагнозов четверым арестантам, а также лишили его права заниматься административно-хозяйственной и организационно-распорядительной деятельностью в системе здравоохранения сроком на два года и врачебной деятельностью на тот же срок. Такое решение вынес Преображенский суд Москвы.

«Приговором суда Кравченко А.В. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 285 УК РФ и ч. 1 ст. 286 УК РФ», - сообщается в Telegram-канале Московских судов общей юрисдикции.

Ранее Кравченко был задержан по подозрению в получении взяток от заключенных за оформление медицинских справок, а также в злоупотреблении полномочиями. В дальнейшем обвинения во взятках были сняты, однако следствие продолжило настаивать на том, что он нарушил должностные полномочия. Подсудимый вину не признал.