В Ивановской области пятеро школьников провалились в яму с кипятком

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В городе Южа Ивановской области пятеро школьников провалились в яму на месте, где прорвало трубу, они получили ожоги. Об этом сообщает региональный СК.

Все произошло утром во вторник, 12 декабря. Ребята шли на занятия в школу, расположенную на улице Пушкина. Рядом с образовательным учреждением они провалились в яму, которая возникла из-за прорыва трубы.

«Школьники получили термические ожоги ног, им оказывается медицинская помощь», - сообщили в Следственном комитете.

Сейчас на месте работают следователи и криминалисты. Было заведено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.