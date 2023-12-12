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В Ивановской области пятеро школьников провалились в яму с кипятком

Анна Назайкина
10:47 12.12.2023
Сейчас им оказывают медицинскую помощь, возбуждено уголовное дело.
В Ивановской области пятеро школьников провалились в яму с кипятком
© Фото: prok37, Telegram
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В городе Южа Ивановской области пятеро школьников провалились в яму на месте, где прорвало трубу, они получили ожоги. Об этом сообщает региональный СК.

Все произошло утром во вторник, 12 декабря. Ребята шли на занятия в школу, расположенную на улице Пушкина. Рядом с образовательным учреждением они провалились в яму, которая возникла из-за прорыва трубы.

«Школьники получили термические ожоги ног, им оказывается медицинская помощь», - сообщили в Следственном комитете.

Сейчас на месте работают следователи и криминалисты. Было заведено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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