В стране и мире Путин подписал указ об увеличении численности ВС РФ до 2 млн 209 тыс. человек Владимир Рубанов Военнослужащие будут составлять 1 320 000 человек. © Фото: kremlin.ru Читайте нас на: Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении штатной численности Вооруженных сил России в 2 209 130 человек. Документ опубликован на сайте Кремля. В этой штатной численности будет 1 320 000 военнослужащих, говорится в указе. Правительству поручено предусмотреть выделение Минобороны России необходимых средств. Указ главы государства от 25 августа 2022 г. № 575 «Об установлении штатной численности Вооруженных Сил Российской Федерации» признается утратившим силу. Указ вступает в силу со дня его подписания. Экспертное мнение и аналитика