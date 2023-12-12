Вдова Ельцина Наина попала в больницу в Москве
Наина Ельцина резко почувствовала себя плохо. После консультации медиков 91-летнюю женщину решили увезти в больницу.
© Фото: Табылды Кадырбеков, Sputnik, РИА Новости
Вдова первого российского президента Бориса Ельцина Наина попала в столичную больницу. 91-летней Ельциной резко стало плохо. После консультации медиков ее решили госпитализировать и оставить под присмотром врачей.
«Насколько мне известно, ничего страшного не происходит. Актуальная информация является частной», - рассказали «360» в пресс-службе «Ельцин-центра».
Ранее в больницу была госпитализирована 94-летняя композитор и пианистка Александра Пахмутова с простудным заболеванием.