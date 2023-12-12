В стране и мире Вдова Ельцина Наина попала в больницу в Москве Ирина Егорова Наина Ельцина резко почувствовала себя плохо. После консультации медиков 91-летнюю женщину решили увезти в больницу. © Фото: Табылды Кадырбеков, Sputnik, РИА Новости Читайте нас на: Вдова первого российского президента Бориса Ельцина Наина попала в столичную больницу. 91-летней Ельциной резко стало плохо. После консультации медиков ее решили госпитализировать и оставить под присмотром врачей. «Насколько мне известно, ничего страшного не происходит. Актуальная информация является частной», - рассказали «360» в пресс-службе «Ельцин-центра». Ранее в больницу была госпитализирована 94-летняя композитор и пианистка Александра Пахмутова с простудным заболеванием. Экспертное мнение и аналитика