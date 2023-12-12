В Москве частично возобновили регистрацию машин и выдачу водительских прав
По мере работоспособности систем информация будет обновляться, отметили в столичной Госавтоинспекции.
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В Москве возобновили оказание государственных услуг в подразделениях столичной Госавтоинспекции, которые расположены во флагманских многофункциональных центрах.
«Информация обновляется по мере восстановления работоспособности систем», - сообщается в Telegram-канале ведомства.
Ранее в Москве была приостановлена регистрация автомобилей и выдача водительских удостоверений. Ведомство отметило, что специалисты занимаются устранением последствий технического сбоя.