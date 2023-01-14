В Москве состоялся концерт в честь 102-ой годовщины создания Военно-оркестровой службы ВС РФ

На праздничном концерте в Центральном Доме Российской Армии прозвучали авторские произведения победителей масштабного музыкального конкурса.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Москве наградили лучших военных дирижеров. Торжественная церемония прошла в Центральном Доме Российской Армии в рамках праздничного концерта в честь 102-ой годовщины создания Военно-оркестровой службы Вооруженных сил РФ.

Среди отмеченных музыкантов победители масштабного конкурса. Участники должны были представить авторские произведения для военного оркестра - в зависимости от номинации: марш, вальс, увертюру или сюиту. Всего поступило более сотни заявок. Творения победителей прозвучали на сегодняшнем концерте.

Самые известные военные марши и классические произведения лучших композиторов мира звучали сегодня в эрмитажном театре в Санкт-Петербурге. На сцене со специальной праздничной программой выступил оркестр штаба Западного военного округа.