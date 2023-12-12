Десантники уничтожили пехотинцев врага при помощи беспилотников

В дело пошел один FPV-дрон, а также квадрокоптеры, оборудованные системой сброса боеприпасов.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Пехота ВСУ была уничтожена умелой работой операторов FPV-дронов из Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ. Кадры применения барражирующих боеприпасов публикует Минобороны России.

Также операторы беспилотников использовали сбрасываемые с квадрокоптеров боеприпасы. Точность применения позволяет сбрасывать их прямо на головы противника.

В МО РФ уточнили, что схема применения беспилотников проста. Расчет выдвигается в заданный район и готовит беспилотники к вылету. Помощник оператора выстраивает по карте направление полета и ориентирует оператора, корректируя заход на цель.

Беспилотник наблюдения идет на минимальной высоте, фиксируя поражение цели - именно благодаря ему у нас и есть видео. В комментариях к нему уточнено, что в результате применения одного FPV-дрона и трех сбросов боеприпасов было уничтожено и ранено до отделения вражеской пехоты.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.