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Десантники уничтожили пехотинцев врага при помощи беспилотников

11:15 12.12.2023
В дело пошел один FPV-дрон, а также квадрокоптеры, оборудованные системой сброса боеприпасов.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Пехота ВСУ была уничтожена умелой работой операторов FPV-дронов из Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ. Кадры применения барражирующих боеприпасов публикует Минобороны России. 

Также операторы беспилотников использовали сбрасываемые с квадрокоптеров боеприпасы. Точность применения позволяет сбрасывать их прямо на головы противника. 

В МО РФ уточнили, что схема применения беспилотников проста. Расчет выдвигается в заданный район и готовит беспилотники к вылету. Помощник оператора выстраивает по карте направление полета и ориентирует оператора, корректируя заход на цель. 

Беспилотник наблюдения идет на минимальной высоте, фиксируя поражение цели - именно благодаря ему у нас и есть видео. В комментариях к нему уточнено, что в результате применения одного FPV-дрона и трех сбросов боеприпасов было уничтожено и ранено до отделения вражеской пехоты. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

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