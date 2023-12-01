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Артист балета Янин назвал Большой и Мариинский театры одной армией

Анна Назайкина
19:02 01.12.2023
Педагог Большого театра назвал Валерия Гергиева маэстро.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Viktor Chernov, Russian Look, Global Look Press
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Большой и Мариинский театры не борются против друг друга - они работают вместе, заявил в беседе со «Звездой» заслуженный артист России Геннадий Янин.

Напомним, сегодня зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова объявила, что худрук и гендиректор Мариинского театра Валерий Гергиев возглавит Большой театр вместо Владимира Урина, который покинул пост по собственному желанию.

«Не может быть армия без главнокомандующего, если один главнокомандующий уходит, должен появиться другой... Это всегда одна армия. Мы не боремся друг против друга, мы работаем вместе - и Мариинский театр, и Большой», - сказал педагог-репетитор Большого театра.

На вопрос об ожиданиях от руководства Гергиева Янин назвал его маэстро и добавил, что ему интересно поработать с ним.

«С приходом такого человека в любой творческий коллектив не может стать хуже... Мне, как артисту, очень интересно поработать в спектаклях, которыми дирижирует Гергиев.  Я никогда не работал под его управлением как дирижера, это очень интересно и как актеру, и как педагогу», - добавил артист.

Любая рука нового дирижера - это всегда чуть другой спектакль, даже уже в привычной постановке, заключил Янин.

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