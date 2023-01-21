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Ласицкене и Лысенко одержали победу в турнире по прыжкам в высоту в Челябинске

Игнат Далакян
18:08 21.01.2023
Ласицкене одержала победу с результатом 1,95 м, а Лысенко - 2,32 м.
Ласицкене и Лысенко одержали победу в турнире по прыжкам в высоту в Челябинске
© Фото: Andreas Gora, dpa, Globallookpress
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Олимпийская чемпионка Игр в Токио 2020 года Мария Ласицкене и чемпион мира в помещении 2018 года Данил Лысенко одержали победу в турнире по прыжкам в высоту в Челябинске.

Мария Ласицкене показала результат 1,95 метра с первой попытки. Этот же результат стал для спортсменки выигрышным. Олимпийская чемпионка в ранге победительницы попыталась взять высоту 2,02 метра, однако все три попытки оказались неудачными.

Как сообщает ТАСС, на втором месте оказалась Кристина Королева с результатом 1,88 м, третье место заняла Наталья Спиридонова (1,88).

Данил Лысенко победил с результатом 2,32 метра, на втором месте оказался стал бронзовый призер летнего чемпионата мира - 2019 Илья Иванюк (2,23), третье место занял Никита Анищенков с результатом 2,19 м.

Ранее Европейская атлетическая организация сообщала, что олимпийская чемпионка Мария Ласицкене была номинирована на звание лучшей спортсменки в Европе. Соответствующее сообщение было опубликовано в соцсети организации.

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