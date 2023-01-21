Кандидат в президенты Чехии Бабиш заявил, что получил письмо с пулей и угрозами

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Кандидат в президенты Чехии Андрей Бабиш заявил на пресс-конференции 21 января, что его супруге Монике было направлено письмо с угрозами и оскорблениями, и ему пришлось обратиться за помощью в полицию. Бабиш настаивает на расследовании этого инцидента, так как считает, что в демократическом обществе не допустимы подобные вмешательства в предвыборную кампанию.

«Сегодня утром охрана передала мне конверт на имя моей жены Моники, в котором была острая пуля и анонимное сообщение, полное оскорблений. К сожалению, это запугивание кандидата в президенты и его семьи, которым не место в свободном обществе. Я немедленно связался с полицией Чешской Республики, которая расследует этот вопрос, и я благодарю их за немедленную реакцию», - приводит чешское издание IRozhlas заявление Бабиша.

Бабиш также отметил, что рассматривает это анонимное послание как реальную угрозу своей семье, его близкие находятся в ситуации стресса и опасаются за свою жизнь. Он напомнил, что накануне жена Моника сопровождала его в поездке и «в Яблонеце она на себе испытала, как толпа нас оскорбляла и чуть не задавила».



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