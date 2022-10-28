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PM: десятки тысяч протестующих в Праге потребовали начать диалог с Россией

Ирина Елагина
22:47 28.10.2022
По данным Prague Morning, участники митинга в Праге призвали правительство уйти в отставку и начать переговоры с Россией.
PM: десятки тысяч протестующих в Праге потребовали начать диалог с Россией
© Фото: ТРК Звезда
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Десятки тысяч демонстрантов вышли на улицы Праги и Брно с требованиями об отставке правительства, прекращении поддержки конфликта на Украине и началу диалога с Россией. Издание Prague Morning сообщило подробности акции протеста в двух крупнейших городах Чехии.

Демонстрация была приурочена к национальному празднику и собрала на главной площади Праги, по оценкам полиции, несколько десятков тысяч человек.

Организаторы акции протеста - группа «Чехия прежде всего!» - выступают против членства страны в ЕС и НАТО, и настаивают, чтобы «нация с населением 10,7 миллиона человек была нейтральной в военном отношении».

Участники демонстрации размахивали чешскими флагами, скандировали «В отставку, в отставку» и несли плакаты, призывающие к выходу из НАТО и ЕС.

«Наша цель — сделать Чешскую Республику независимой»

«Россия нам не враг, нам враг — правительство поджигателей войны», — приводит издание слова выступавших.

По данным СМИ, правительство отклонило требования демонстрантов. Министр внутренних дел Чехии Вит Ракусан прокомментировал акцию протеста в Twitter, отметив, что «мы знаем, кто наш друг и кто истекает кровью за нашу свободу, и кто наш враг».

Напомним, что накануне российский президент Владимир Путин на Валдайском форуме заявил, что Россия не считает себя врагом Запада.

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