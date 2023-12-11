Красноярский бизнесмен Быков получил еще 12 лет за организацию убийства

Быкова признали виновным в подстрекательстве к убийству и его организации. С учетом ранее назначенного наказания он проведет в общей сложности 20 лет в колонии строгого режима.

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В Красноярске суд приговорил бизнесмена Анатолия Быкова к 12 годам лишения свободы, признав его виновным в организации убийства криминального авторитета Владимира Филиппова в 1990-е, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Красноярского края. С учетом ранее вынесенных приговоров предприниматель получил 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Быков признается судом виновным в подстрекательстве к убийству Филиппова и его организации (ч. 2 ст. 105 УК). Вину Быков не признал. Также судом удовлетворен иск о взыскании морального вреда в пользу дочери погибшего Владимира Филиппова в размере 7 млн рублей.

Быков был руководителем преступного сообщества и в 1998 году поручил убить Владимира Филиппова. Подчиненные Быкова следили за жертвой и застрелили его в ночь с 17 на 18 июня 1998 года. Также ранее бизнесмен был обвинен за организацию двойного убийства в 1994 году. Причиной преступления стал конфликт внутри возглавляемой Быковым преступной группы из-за распределения доходов.