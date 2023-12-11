Российские военнослужащие уничтожили также минометный расчет и пункт временной дислокации украинских боевиков на Купянском направлении.

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Расчеты дронов-камикадзе разведывательного подразделения группировки войск «Запад» уничтожили выявленные позиции вооруженных формирований украинских националистов на Купянском направлении.



Разведчики получили данные о наращивании сил противника. Расчеты беспилотных летательных аппаратов вместе с разведчиками из тылового района скрытно совершили марш-бросок ближе к переднему краю для выполнения боевой задачи.

Российские бойцы называют эти дроны-камикадзе «барбарисками» за красный цвет примотанного к основанию заряда. Прибыв на место, расчет БПЛА точным ударом уничтожил минометный расчет неприятеля. Затем оператор разведывательного беспилотника передал координаты новых целей - склад боеприпасов и пункт временной дислокации противника на данном направлении.

Цель представляла собой заброшенный дом с протоптанными к нему тропинками, их было видно на камере. Пункт временной дислокации и склад боеприпасов ВСУ уничтожен одной нашей «птичкой».

«Мы поразили склад боеприпасов и минометный расчет. Хорошо попали, ровно. Залетели в окно. Взрыв произошел. Минометный расчет противника находился в лесу. Я считаю, что сейчас 70% всех действий идет на беспилотных летательных аппаратах. Потому что тебе не надо отправлять солдата стыковаться с противником. Ты все наблюдаешь, ты видишь все с неба», - рассказал старший оператор расчета ударных FPV-дронов с позывным Мамонт.

Ранее экипажи танков Т-80БВМ группировки войск «Запад» уничтожили артиллерийские позиции украинских боевиков на Купянском направлении. Танкисты ведут огонь с закрытых и открытых огневых позиций. Выполнив боевую задачу, экипаж спешно покинул огневую позицию.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.