Экипажи Т-80БВМ сровняли с землей позиции врага на Купянском направлении

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Экипажи танков Т-80БВМ «Западной» группировки войск уничтожили артиллерийские позиции противника. Об этом сообщает Минобороны России.

На Купянском направлении танкисты поддерживают мотострелков. В ходе боевых действий уничтожается вражеская артиллерия и бронетехника, а также наблюдательные пункты и склады боеприпасов. С помощью БПЛА вскрывается расположение противника и корректируется огонь. Также камеры беспилотников фиксируют результаты попадания.

Танкисты ведут огонь с закрытых и открытых огневых позиций. Отработав по целям, экипажи меняют позицию, чтобы не попасть под ответный удар.

Т-80БВМ - современный российский основной боевой танк, является глубокой модернизацией танка Т-80БВ. Экипаж Т-80БВМ составляет три человека. В арсенал танка входят модернизированная 125-мм пушка и пулеметы.

Оснащен стабилизатором вооружения, новейшими средствами связи и системой управления огнем.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.