Армия Армия Армия

Находящимся на реабилитации военнослужащим инженерных войск России вручили госнаграды

17:18 21.01.2023
По указу Верховного главнокомандующего ВС РФ российские военнослужащие были награждены орденами Мужества и медалями «За отвагу».
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Читайте нас на:

В филиале Центрального военного госпиталя имени А.А. Вишневского в Москве военнослужащим инженерных войск, которые проходят реабилитацию после ранений, полученных в зоне специальной военной операции РФ на Украине, вручили государственные награды и поздравили с профессиональным праздником.

Российские военнослужащие были удостоены награждения орденами Мужества и медалью «За отвагу», согласно указу Верховного главнокомандующего, президента России Владимира Путина.

Торжественное вручение прошло в госпитале в присутствии ветеранов инженерных войск, родственников военнослужащих и почетных гостей.

Награды бойцам вручил ветеран инженерных войск - первый заместитель начальника инженерных войск Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенант в отставке Николай Антоненко.

Кроме того, военнослужащие получили памятные подарки от командования инженерных войск.

Напомним, сегодня инженерные войска Вооруженных Сил Российской Федерации отмечают 322-ю годовщину со дня образования.
Эта памятная дата установлена российским президенто от 18 сентября 1996 года за вклад военных инженеров в развитие оборонного потенциала страны и исторических традиций. Приказом министра обороны России от 23 сентября 1996 года предписано ежегодно 21 января отмечать День инженерных войск.

Ранее министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу поздравил с профессиональным праздником инженерные войска. Глава российского оборонного ведомства отметил высокий профессионализм военнослужащих и мужество, которое бойцы проявляют в ходе специальной военной операции РФ на Украине.

Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:55 В стране и мире
Спасатели нашли всех пассажиров застрявшего на дереве воздушного шара в Сочи
14:58 Армия
Видео
МО РФ: в ДНР уничтожены склад украинских боеприпасов и радиолокационная станция AN/ТPQ-37
12:16 В стране и мире
Видео
Пассажир рейса Пермь - Гоа рассказал, что происходит в аэропорту Узбекистана после угрозы взрыва
11:58 В стране и мире
Премьер ЦАР Молуа заявил о намерении развивать с РФ сотрудничество в энергетике и сельском хозяйстве
10:03 В стране и мире
Рогов сообщил о взломе первой линии обороны украинской армии в Запорожье
Популярное
Экс-футболистка «Арсенала» рассказала, как фото с Путиным спасло ее от смерти
Видео
Путин рассказал, как у его мамы украли продуктовые карточки в блокадном Ленинграде
Видео
Российский боец взял с собой метиса лайки и волка в зону СВО
Видео
Дебоширы, беременная и поломка: что произошло в самолете Бангкок - Москва
Шойгу назначил начальника Генштаба Валерия Герасимова командующим Объединенной группировкой войск
Видео
Очевидец снял видео падения пассажирского самолета в Непале
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.