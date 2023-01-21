Находящимся на реабилитации военнослужащим инженерных войск России вручили госнаграды

По указу Верховного главнокомандующего ВС РФ российские военнослужащие были награждены орденами Мужества и медалями «За отвагу».

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В филиале Центрального военного госпиталя имени А.А. Вишневского в Москве военнослужащим инженерных войск, которые проходят реабилитацию после ранений, полученных в зоне специальной военной операции РФ на Украине, вручили государственные награды и поздравили с профессиональным праздником.

Российские военнослужащие были удостоены награждения орденами Мужества и медалью «За отвагу», согласно указу Верховного главнокомандующего, президента России Владимира Путина.

Торжественное вручение прошло в госпитале в присутствии ветеранов инженерных войск, родственников военнослужащих и почетных гостей.

Награды бойцам вручил ветеран инженерных войск - первый заместитель начальника инженерных войск Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенант в отставке Николай Антоненко.

Кроме того, военнослужащие получили памятные подарки от командования инженерных войск.

Напомним, сегодня инженерные войска Вооруженных Сил Российской Федерации отмечают 322-ю годовщину со дня образования.

Эта памятная дата установлена российским президенто от 18 сентября 1996 года за вклад военных инженеров в развитие оборонного потенциала страны и исторических традиций. Приказом министра обороны России от 23 сентября 1996 года предписано ежегодно 21 января отмечать День инженерных войск.

Ранее министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу поздравил с профессиональным праздником инженерные войска. Глава российского оборонного ведомства отметил высокий профессионализм военнослужащих и мужество, которое бойцы проявляют в ходе специальной военной операции РФ на Украине.

Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов