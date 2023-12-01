Врач Вознесенский заявил, что вспышка пневмонии в Китае не грозит пандемией

По его словам, у респираторных инфекций есть сезонность.

© Фото: Cfoto, Keystone Press Agency, Global Look Press

Вспышка детской пневмонии в Китае не грозит пандемией. Такое мнение в разговоре с «360» выразил врач-инфекционист Сергей Вознесенский. Он отметил, что в КНР фиксируют подъем респираторных инфекций, а у них есть сезонность.

«Слово "пандемия" вообще не может употребляться в данном контексте», - сказал врач.

Напомним, ранее появилась информация о том, что в Китае зафиксирован резкий рост заболеваемости среди детей. Больницы в северных региона страны переполнены.

В Пекине объяснили, что причиной всему стали известные патогены. По слова властей КНР, ситуация не стала неожиданностью.