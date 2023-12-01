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Врач Вознесенский заявил, что вспышка пневмонии в Китае не грозит пандемией

Сергей Лебедев
18:08 01.12.2023
По его словам, у респираторных инфекций есть сезонность.
Врач Вознесенский заявил, что вспышка пневмонии в Китае не грозит пандемией
© Фото: Cfoto, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Вспышка детской пневмонии в Китае не грозит пандемией. Такое мнение в разговоре с «360» выразил врач-инфекционист Сергей Вознесенский. Он отметил, что в КНР фиксируют подъем респираторных инфекций, а у них есть сезонность.

«Слово "пандемия" вообще не может употребляться в данном контексте», - сказал врач.

Напомним, ранее появилась информация о том, что в Китае зафиксирован резкий рост заболеваемости среди детей. Больницы в северных региона страны переполнены.

В Пекине объяснили, что причиной всему стали известные патогены. По слова властей КНР, ситуация не стала неожиданностью.

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