Высокая температура и уроки в больничных палатах: в Китае повторяется картина пандемии COVID-19

В Китае начали отменять занятия в школах на фоне роста заболеваемости. Дети вынуждены учить уроки прямо в больничных палатах.

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В Китае повторяется картина, которую страна еще не успела забыть со времен пандемии COVID-19: в больницах снова бесконечные очереди и переполненные коридоры, а дети в палатах вынуждены делать уроки прямо под капельницами. ВОЗ направила срочный запрос в китайский Минздрав о необычных и новых патогенах - причинах роста заболеваемости в стране.

Больницы Китая переполнены именно маленькими пациентами. Из-за этого в школах уже начали отменять занятия. От детей вирус подхватили и учителя. Главный симптом - повышенная температура без кашля, которую сложно сбить. Власти списывают все на сезонный фактор - сухой воздух в помещениях и низкие температуры на улице. На пресс-конференции медики заявили, что это некритично.

«Некоторые вирусы не имеют специального лекарственного лечения, и зачастую инфекции проходят самостоятельно и не требуют противовирусного лечения - только облегчения симптомов. Однако пожилым людям, детям до 5 лет и особым группам с низким иммунитетом рекомендуется немедленно обратиться за медицинской помощью», - сказал директор Пекинского института респираторных заболеваний Тонг Чжаохуэй.

Подробнее про то, как обострение заболеваемости в Китае восприняли на приграничных территориях на Дальнем Востоке, смотрите в сюжете Татьяны Шевчук.

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