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На Земле началась сильная магнитная буря

Владимир Рубанов
17:39 01.12.2023
Ученые оценивают силу геомагнитного возмущения на уровне G3. Максимальным является G5.
На Земле началась сильная магнитная буря
© Фото: CHROMORANGE, Bilderbox, Global Look Press
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В магнитосфере Земли началась сильная магнитная буря, сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

Ученые оценивают силу магнитной бури на уровне G3. Всего существует пять уровней: G4 характеризуется как «очень сильная», а G5 - как «экстремально сильная».

Геомагнитный шторм начался в 13.38 по московскому времени, во второй половине дня нарастал и достиг уровня G3, превысив прогнозируемую изначально величину, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По данным Лаборатории солнечной астрономии, сильная магнитная буря продолжается с 12.00 мск. Предполагается, что возмущения магнитосферы продлятся до 2 декабря. Ранее сообщалось, что после мощной вспышки на Солнце в Московском регионе 30 ноября и 1 декабря можно будет увидеть полярное (северное) сияние.

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