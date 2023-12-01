Bild: ВСУ грозят перебои с топливом из-за протестов польских дальнобойщиков

Пробка на границе с Украиной растянулась на 35 километров.

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Из-за протеста польских водителей грузовиков, перекрывших пограничные переходы с Украиной, образовалась огромная пробка. Она уже растянулась на 35 километров. В обоих направлениях застряли около 3 000 грузовиков.

Блокада затронула все группы товаров, включая топливо, которое нужно ВСУ. Об этом газете Bild рассказал представитель МИД Украины. При этом ранее польские дальнобойщики обещали пропускать военный транспорт.

Напомним, водители грузовиков заблокировали четыре пропускных пункта на границе и требуют отменить льготы, предоставленные властями ЕС украинцам, а также восстановить прежний порядок лицензирования.

Недавно к дальнобойщикам и перевозчикам присоединились местные фермеры. Переговоры с бастующими ни к чему не привели.