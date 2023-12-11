Расчет автоматического «Василька» сорвал ротацию ВСУ в районе Торского выступа

Взаимодействуя с передовыми артиллерийскими наводчиками и операторами БПЛА, расчет 82-мм миномета «Василек» нанесли удар по боевикам темповым огнем по четыре мины.

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Минометные расчеты гвардейского мотострелкового полка группировки войск «Центр» сорвали ротацию подразделений вооруженных формирований украинских националистов и отбили очередную атаку противника в районе Торского выступа на Краснолиманском направлении.

В ходе боевой работы расчеты 82-миллиметрового автоматического миномета «Василек» уничтожили группу украинских боевиков, которые пытались провести ротацию на позициях в Серебрянском лесничестве. Взаимодействуя с передовыми артиллерийскими наводчиками и операторами беспилотников, минометчики нанесли огневое поражение неприятелю темповым огнем по четыре мины.

«Приезжаешь, отрабатываешь, уезжаешь. Личный состав меняется, чтобы люди не уставали. Работа - есть работа. Приказ - это приказ. Цель дали, отработали. Как бы тяжело ни было, все понимают, где они находятся. Враг будет повержен. Все для победы», - сказал номер расчета с позывным «Артист».

«Василек» может выпускать до 120 мин в минуту и вести огонь по настильной траектории. Даже при ведении автоматического огня миномет может похвастаться высокой точностью стрельбы. Один такой миномет способен уничтожить противника на участке местности до 600 метров.

Ранее расчеты самоходных 240-мм минометов 2С4 «Тюльпан» ударили по опорному пункту ВСУ корректируемым боеприпасом на Северском направлении. Целями самого мощного в мире миномета являются бетонированные укрытия, укрепленные огневые точки и скопления живой силы противника.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.