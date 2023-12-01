Калининградский суд признал геноцидом преступления нацистов в Восточной Пруссии

В концлагерях «Шталаг-1А-Стаблак», «Офлаг-52», «Норд» и других умерли от голода, болезней и были замучены гестаповцами десятки тысяч советских граждан.

© Видео: Генпрокуратура России © Фото: Александр Капустянский, РИА Новости

Калининградский суд признал геноцидом зверства нацистов в отношении советских граждан на территории нынешней Калининградской области. В годы Великой Отечественной войны она входила в состав Германии как часть Восточной Пруссии. Об этом сообщает Генпрокуратура России.

Следствие установило, что в период с 1941 по 1945 год нацисты и их пособники совершали преступные действия. В ходе заседаний было установлено, что Восточная Пруссия стала центром работорговли и использования принудительного труда, а с людьми обращались как с товаром. Как правило, «биржами» становились вокзалы.

Массовая смертность советских граждан в концлагерях не поддается исчислению. Десятки тысяч человек, прошедшие через «Шталаг-1А-Стаблак», «Офлаг 52», «Норд», умерли от голода, болезней, а также были замучены гестаповцами.

За годы войны число граждан СССР, использовавшихся нацистами в качестве бесплатной рабочей силы, превысило 4,7 миллиона человек, более 3,3 миллиона военнопленных либо погибли, либо были истреблены.