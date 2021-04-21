ФСБ рассекретила архивные документы о зверствах нацистов в Восточной Пруссии

Уникальные архивные документы о зверствах нацистов в годы Второй мировой войны опубликованы УФСБ. На их страницах примеры нечеловеческой жестокости гитлеровцев, убивавших людей в Восточной Пруссии.

Внушительных размеров пачка документов - сотни страниц уголовных дел, копии допросов нацистских преступников, показаний очевидцев. Большинство из этих свидетельств для широкой общественности будут озвучены впервые.

«Сейчас рассекречено 29 материалов. Они переданы в государственный архив Калининградской области. Об этих зверствах, творимых на этой земле, об этом конвейере смерти, который здесь был», - рассказал, председатель Совета ветеранов УФСБ по Калининградской области Сергей Захаров.

Когда советские войска уже вступили на землю Восточной Пруссии, нацисты спешно уничтожали тех, кто мог рассказать об их преступлениях. Не только выжившим узникам концлагерей, но зачастую и обычным мирным жителям отступающие немецкие войска, как правило, не оставляли никаких шансов.

В лесном овраге было обнаружено свыше 100 тел гражданского населения, зверски замученных и расстрелянных немцами. Специальной комиссией по расследованию данного факта установлено, что среди них имеются: русские, евреи, французы, румыны, из которых большинство женщин в возрасте от 18 до 35 лет.

Те, кому удалось выжить пройдя все ужасы немецкого плена, рассказывали советским следователям о том, какие порядки творились здесь даже в то время, когда линия фронта была еще далеко и о капитуляции никто не помышлял.

«Был рынок, ярмарка рабов, как в Средневековье. Потом там выставлялись люди, по свидетельству одной из оставшейся в живых женщин. Она рассказывала, что их заставили одеть лучшие свои одежды и вместе с детьми выставили их на рыночной площади. Там проходили богатые бюргеры и выбирали себе рабов. И оказалось, что за каждого раба они платили, цена была - 15 марок. Вот такие расценки были за наших советских людей», - добавил Захаров.

Значительная часть обнародованных документов касается преступлений в отношении узников многочисленных лагерей. Точное число замученных людей до сих пор не известно. На территории Кенигсберга и ближайших окрестностей постоянно действовало около полусотни фабрик смерти. Только в самом Кенигсберге их было семнадцать. Не только концлагеря для содержания военнопленных, но и так называемые трудовые лагеря на территории крупных предприятий, где была необходима бесплатная рабсила.

Агенты фашистов вербовались, в том числе и среди предателей. В отношении своих бывших соотечественников они были так же безжалостны. Среди документов представлен протокол допроса изменницы Родины Марии Рассадиной - в Кенигсберге она лично подожгла барак, где находились две тысячи советских граждан, угнанных в Германию.

При поджоге все двери барака были замкнуты на замок, окна забиты досками. Рассадина ночью облила барак в нескольких местах керосином и подожгла. В результате пожара большинство людей, находившихся в бараке.

Рассекреченные документы в ближайшее время станут доступными для ознакомления в первую очередь историкам и студентам профильных вузов Калининградской области. Чтобы стать еще одним дополнением к сведениям о последних днях Третьего Рейха.