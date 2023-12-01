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МО РФ: средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-8 и самолет МиГ-29

16:17 01.12.2023
Украинский вертолет был сбит в Херсонской области, а самолет - в Николаевской.
МО РФ: средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-8 и самолет МиГ-29
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский вертолет Ми-8 и истребитель МиГ-29 за прошедшие сутки, сообщает Минобороны РФ.

«В районе населенного пункта Тягинка Херсонской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. В районе населенного пункта Пересадовка Николаевской области сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины», - говорится в сообщении.

Кроме того, наши силы ПВО перехватили две противорадарные ракеты HARM и восемь снарядов, выпущенных РСЗО HIMARS.  Также за сутки удалось сбить 38 украинских беспилотников.

В оборонном ведомстве также сообщили о поражении центра подготовки и применения беспилотников ВСУ в Запорожской области.

В то же время на Донецком направлении отражены шесть украинских атак. Безвозвратные и санитарные потери украинской стороны за сутки составили до 300 человек. Помимо живой силы, уничтожены четыре пикапа, САУ «Акация», САУ «Гвоздика» и две гаубицы Д-30.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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