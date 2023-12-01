Пианист Мацуев назвал Гергиева человеком планетарного дарования

Музыкант уверен, что в Большом театре началась новая эра.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Алексей Никольский, РИА Новости

Назначение Валерия Гергиева генеральным директором Большого театра является историческим событием для всей культуры. Об этом в беседе со «Звездой» заявил российский пианист и народный артист РФ Денис Мацуев.

«Приходит человек абсолютно планетарного, уникального дарования», - сказал музыкант.

Он отметил, что Валерий Гергиев - это менеджер высочайшего класса, который сделал из Мариинского театра настоящий мировой бренд.

«Это новый этап для театра и маэстро», - подчеркнул Денис Мацуев.

Напомним, постановление о назначении Валерия Гергиева подписал глава российского правительства Михаил Мишустин.