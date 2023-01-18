Лавров оценил заявление Борреля о «золотом миллиарде» и о мире-«джунглях»

Стремлением НАТО и ЕС, по словам Лаврова, является передел большей части мира под свои нужды и превращение его в колонии нового типа с выкачиванием оттуда ресурсов.

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Глава МИД России Сергей Лавров отреагировал на слова Жозепа Борреля - главы евродипломатии - об интересах «золотого миллиарда».

Лавров отметил, что в совместной декларации, подписанной Североатлантическим альянсом и Европейским союзом 10 января, говорится о так называемом «золотом миллиарде». В частности, предполагается использовать все политические, экономические и военные средства для удовлетворения его интересов.

Министр иностранных дел обратил внимание на то, что Боррель сравнивает весь остальной мир, не относящийся к «золотому миллиарду», с джунглями, мешающими этому цветущему саду развиваться.

Как сказал Лавров, по мнению Борреля, эти «джунгли» необходимо переформатировать под свои нужды и превратить в колонии нового типа, безжалостно выкачивая оттуда ресурсы. Данное заявление глава МИД РФ сделал на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году.

Также министр ответил на вопрос, будут ли с украинским президентом Владимиром Зеленским переговоры. Он сказал, что о переговорах с ним речи быть не может.