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Юрист Матвеев объяснил суть закона об изъятии загранпаспортов

Ирина Елагина
09:35 24.05.2023
Эксперт рассказал, кого коснется запрет на выезд за границу в связи с принятием закона об изъятии загранпаспортов.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: Илья Питалев, РИА Новости
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Закон об изъятии заграничных паспортов затронет действующих сотрудников силовых и иных госструктур, а также уже призванных на военную службу граждан. Юрист Юрий Матвеев рассказал «Звезде» о нюансах федерального закона, принятого в третьем чтении депутатами Госдумы накануне.

«В законопроекте все достаточно хорошо изложено и описаны те случаи и те лица, по которым будет приниматься решение об изъятии загранпаспортов на хранение в орган, его выдавший. Это лица, которые призваны на военную службу либо на альтернативную гражданскую службу», - отметил Матвеев.

Эксперт подчеркнул, что под действие закона попадают не те, кто получил повестку, а те, кто уже призван на военную службу. В этом случае гражданину выдается уведомление, и в течение пяти рабочих дней он обязан сдать свой паспорт в орган, который его выдал.

«Государство имеет право таким образом действовать в отношении лиц, выезд которых ограничен - это в том числе и сотрудники спецслужб, у которых был доступ к секретности и есть ограничения по сроку выезда за пределы РФ по окончании службы», - заключил Матвеев.

Юрист напомнил, что закон внесли на рассмотрение в Госдуму еще два года назад и длительное время шла его проработка.

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