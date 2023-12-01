WSJ: Израиль готовит план ликвидации лидеров ХАМАС по всему миру

В особенности речь шла про руководителей ХАМАС в Ливане, Турции и Катаре.

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Спецслужбы Израиля готовят план по ликвидации всех лидеров палестинского движения ХАМАС после завершения войны, об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«По приказу премьер-министра Биньямина Нетаньяху ведущие разведывательные службы Израиля работают над планами по выслеживанию лидеров ХАМАС, живущих в Ливане, Турции и Катаре», - говорится в публикации.

Ликвидация затронет высокопоставленных лиц ХАМАС во всех странах мира. Об этом сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции 22 ноября, отметив, что уже поручил Моссаду, разведке Израиля, «действовать против» руководителей ХАМАС, где бы они ни находились.

Ранее Нетаньяху также выразил убежденность в том, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) должна сохранить за собой полную свободу действий в секторе Газа после завершения военных действий.