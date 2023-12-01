Шойгу: ВСУ за полгода «контрнаступления» потеряли свыше 125 тысяч человек

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За полгода «контрнаступления» потери украинской стороны в живой силе превысили 125 тысяч человек, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании.

«За полгода так называемого контрнаступления противник лишился свыше 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц различного вооружения», - сказал глава российского оборонного ведомства.

По словам министра, ВС РФ продолжат вести активную оборону и наращивать боевой потенциал, будет учитываться опыт проведения военной операции по защите Донбасса.

Как утверждает Шойгу, проводимая на Украине тотальная мобилизация, получаемое Киевом от стран Запада вооружение и ввод в бой стратегических резервов не повлияли на ситуацию в зоне боевых действий. Он добавил, что ВС РФ наносят эффективное огневое поражение противнику, и заявил о снижении боевых возможностей ВСУ.

Также министр рассказал, что российские военные занимают более выгодное положение и расширяют зоны контроля. Шойгу отметил боевую работу 810-й бригады морской пехоты, 150-й мотострелковой дивизии, 4-й, 15-й, 114-й и 123-й мотострелковых бригад. Данные подразделения особенно проявили себя за последний месяц, подчеркнул министр.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.