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The Economist: США потребовали от Израиля завершить операцию в Газе к концу года

Владимир Рубанов
04:44 11.12.2023
Публично оба правительства отрицают, что администрация президента Джо Байдена установила какой-либо срок для этой военной операции.
The Economist: США потребовали от Израиля завершить операцию в Газе к концу года
© Фото: Abed Rahim Khatib dpa Globallookpress
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У Армии обороны Израиля есть всего несколько недель, чтобы завершить операцию в секторе Газа, прежде чем США, жизненно важный союзник Тель-Авива, прекратят ее поддерживать, пишет The Economist.

Несколько источников подтвердили, что во время своего недавнего визита в Израиль американский госсекретарь Энтони Блинкен сообщил израильтянам, что им придется завершить войну против ХАМАС до конца года.

Публично оба правительства отрицают, что администрация президента Джо Байдена установила какой-либо срок для этой военной операции. Однако израильские бомбардировки сектора Газа к новому году могут прекратиться. ЦАХАЛ, скорее всего, продолжит кампанию меньшей интенсивности, опираясь на мобильные сухопутные силы. В этом сценарии ХАМАС продолжит контролировать часть Газы. Таким образом, Израиль не достигнет своей главной цели - уничтожения виновников атаки 7 октября.

Кроме того, Вашингтон якобы требует, чтобы Израиль сделал гораздо больше для облегчения страданий палестинцев, особенно на юге Газы. Там скопилось около 2 миллионов человек. Три четверти из них были вынуждены покинуть свои дома в результате боевых действий, им не хватает продовольствия, а нарушение санитарных условий делает вероятными вспышки болезней. По данным палестинской стороны в ходе операции Израиля в секторе Газа погибло около 18 тысяч местных жителей. В основном это мирные жители.

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