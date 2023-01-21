Первые минуты схода лавины в Тибете сняли на видео

Лавина завалила въезды в тоннель на дорогу, соединяющую уезды Медог и Мэнлинг.

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На юго-западе Китая 28 человек стали жертвами схода лавины возле автомобильного тоннеля в Тибетском автономном районе. По данным Центрального телевидения Китая, лавина могла сойти из-за сильных ветров и повышения температуры.

Катаклизм привел к тому, что люди застряли в тоннеле, соединявшем уезды Медог и Майнлинг. Спасательная операция с участием 1300 сотрудников экстренных служб продолжалась несколько дней. Так, из тоннеля удалось вытащить 53 человека, пять из которых получили серьезные увечья.

Ранее в турецком городе Кайсери было обнаружено тело канадского дипломата. Он приехал на курорт Эрджиес покататься на лыжах, в результате чего погиб под снежной лавиной.