В стране и мире Путин обсудил с Совбезом влияние технологического суверенитета на безопасность Андрей Аркадьев Докладчиком на совещании выступил вице-премьер Андрей Белоусов. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Российский президент в режиме видеоконференции провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. В начале заседания глава Российского государства предложил обсудить влияние технологического суверенитета на безопасность нашей страны. Докладчиком выступил первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов. Само совещание Совета безопасности РФ прошло в закрытом режиме. На совещании, прошедшем в прошлом месяце, Путин обсудил с Совбезом отношения с соседями на постсоветском пространстве и работу загранучреждений РФ. Экспертное мнение и аналитика