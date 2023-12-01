Путин обсудил с Совбезом влияние технологического суверенитета на безопасность
Докладчиком на совещании выступил вице-премьер Андрей Белоусов.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: пресс-служба президента РФ
Российский президент в режиме видеоконференции провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.
В начале заседания глава Российского государства предложил обсудить влияние технологического суверенитета на безопасность нашей страны. Докладчиком выступил первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов.
Само совещание Совета безопасности РФ прошло в закрытом режиме.
На совещании, прошедшем в прошлом месяце, Путин обсудил с Совбезом отношения с соседями на постсоветском пространстве и работу загранучреждений РФ.