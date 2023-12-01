Шойгу заявил, что российские военные получат семь полигонов в зоне СВО

В 2024 году основные усилия планируется сосредоточить на подготовке войск к решению задач спецоперации.

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В следующем году в зоне военной операции по защите Донбасса будут оборудованы семь полигонов, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании.

«В зоне специальной военной операции оборудуются семь современных полигонов, на двух из которых работы завершены в полном объеме», - сообщил глава российского оборонного ведомства.

Шойгу заявил о планах Минобороны в 2024 году сосредоточиться на подготовке к решению задач в зоне СВО.

Также министр озвучил потери украинской стороны за полгода так называемого контрнаступления. Как утверждает Шойгу, потери ВСУ в личном составе превысили 125 тысяч человек. Также за этот период противник лишился 16 тысяч единиц техники.

Кроме того, министр отметил эффективность действий ВС РФ в зоне спецоперации и указал на значительное снижение боевых возможностей противника.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.