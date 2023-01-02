Лавров исполнил мечту мальчика из Москвы побывать внутри подлодки

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках акции «Елка желаний» исполнил желание мальчика из Москвы Максима Кузнецова, который мечтал побывать внутри подводной лодки. После встречи с главой МИД РФ Максим отправился на экскурсию внутри 90-метровой дизельной подлодки Б-396 «Новосибирский комсомолец», которая представляет собой экспонат Музея истории Военно-морского флота России. Максим познакомился с внутренним устройством подводной лодки, а также исследовал приборы управления.

«Мне очень приятно, что наше министерство будет той структурой, которая Максиму сделала новогодний подарок. На лодке там полностью покажут все, мы договорились», - отметил министр на встрече с мальчиком.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу подарил девочке из Удмуртии шлем летчика и пригласил ее на Парад 9 мая. Кроме того, Даше подарили копию живописного панно «Парад Победы 1945», завершенного в этом году авторским коллективом Студии военных художников им. М.Б.Грекова.