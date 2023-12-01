Шойгу: ВС РФ расширяют зоны контроля на всех направлениях спецоперации
Российская армия расширяет зоны контроля на всех направлениях, действуя «грамотно и решительно», заявил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании.
«Наши военнослужащие действуют грамотно и решительно, занимают более выгодное положение, расширяют зоны контроля на всех направлениях. Продолжим вести активную оборону, наращивать боевой потенциал Вооруженных Сил с учетом опыта специальной военной операции», - сообщил министр.
Глава оборонного ведомства добавил, что ни неудачное контрнаступление ВСУ, ни военная помощь западных союзников и тотальная мобилизация в стране не смогли изменить ситуацию на передовой, а только привели к еще большему количеству потерь в их подразделениях.
Министр также отметил, что потери украинской стороны за полгода составили более 125 тысяч человек и еще 16 тысяч единиц различного вооружения. Российские военнослужащие будут и дальше наращивать боевой потенциал с учетом опыта проведения спецоперации.
Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов.