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Шойгу: ВС РФ расширяют зоны контроля на всех направлениях спецоперации

13:33 01.12.2023
Министр отметил, что западные поставки вооружений и тотальная мобилизация не смогли изменить ситуацию в зоне боевых действий.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Российская армия расширяет зоны контроля на всех направлениях, действуя «грамотно и решительно», заявил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании.

«Наши военнослужащие действуют грамотно и решительно, занимают более выгодное положение, расширяют зоны контроля на всех направлениях. Продолжим вести активную оборону, наращивать боевой потенциал Вооруженных Сил с учетом опыта специальной военной операции», - сообщил министр.

Глава оборонного ведомства добавил, что ни неудачное контрнаступление ВСУ, ни военная помощь западных союзников и тотальная мобилизация в стране не смогли изменить ситуацию на передовой, а только привели к еще большему количеству потерь в их подразделениях.

Министр также отметил, что потери украинской стороны за полгода составили более 125 тысяч человек и еще 16 тысяч единиц различного вооружения. Российские военнослужащие будут и дальше наращивать боевой потенциал с учетом опыта проведения спецоперации.

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов. 

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