Саудовский принц рассказал о значении визита Путина в Эр-Рияд

Визит российского лидера свидетельствует о том, что между РФ и Саудовской Аравией сложились глубинные и доверительные отношения.

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Визит российского президента Владимира Путина в Саудовскую Аравию свидетельствует о том, что между двумя странами сложились глубинные и доверительные отношения, которые востребованы и будут развиваться. Об этом заявил саудовский принц Турки Аль-Фейсал.

«Недавно состоявшийся визит президента России Владимира Путина в Королевство Саудовская Аравия - это свидетельство того, что между нашими странами сложились глубинные, доверительные отношения», - сказал принц в разговоре с РИА Новости.

Он отметил, что позиции России и Саудовской Аравии совпадают по многим вопросам. Это касается и решения ряда международных проблем, в том числе, ситуации в секторе Газа.

Напомним, на прошлой неделе Владимир Путин посетил Эр-Рияд. Российский президент провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, в ходе которых обсудили развитие многопланового сотрудничества. Так, например, речь шла о дальнейшего углублении партнерстве двух стран в торгово-экономической, инвестиционной и транспортно-логистической областях.