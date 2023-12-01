Шойгу заявил, что в новых субъектах РФ сформированы восемь военных автоинспекций

Снижение количества происшествий на дорогах и тяжести их последствий остается приоритетной задачей для всех органов военного управления, отметил министр.

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В новых российских регионах сформированы восемь военных автоинспекций, заявил глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу.

«В новых субъектах России сформированы восемь военных автомобильных инспекций, которые обеспечивают безопасность дорожного движения в условиях спецоперации», - сказал он на селекторном совещании.

Министр назвал приоритетной задачей органов военного управления снижение числа ДТП, особенно когда растет интенсивность перевозок.

В 2023 году было проведено 107 профилактических мероприятий, направленных на предупреждение ДТП, а военная полиция осуществила более 25 тысяч сопровождений воинских колонн, из них 40% - в зоне военной операции по защите Донбасса.

Также в ходе совещания Шойгу указал на колоссальные потери киевских формирований в зоне СВО за полгода так называемого контрнаступления. По словам министра, только в личном составе украинская сторона потеряла более 125 тысяч человек за данный период. Также противник лишился 16 тысяч единиц вооружения.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.