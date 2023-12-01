Армия Армия Армия

Шойгу заявил, что в новых субъектах РФ сформированы восемь военных автоинспекций

13:19 01.12.2023
Снижение количества происшествий на дорогах и тяжести их последствий остается приоритетной задачей для всех органов военного управления, отметил министр.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

В новых российских регионах сформированы восемь военных автоинспекций, заявил глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу.

«В новых субъектах России сформированы восемь военных автомобильных инспекций, которые обеспечивают безопасность дорожного движения в условиях спецоперации», - сказал он на  селекторном совещании.

Министр назвал приоритетной задачей органов военного управления снижение числа ДТП, особенно когда растет интенсивность перевозок.

В 2023 году было проведено 107 профилактических мероприятий, направленных на предупреждение ДТП, а военная полиция осуществила более 25 тысяч сопровождений воинских колонн, из них 40% - в зоне военной операции по защите Донбасса.

Также в ходе совещания Шойгу указал на колоссальные потери киевских формирований в зоне СВО за полгода так называемого контрнаступления. По словам министра, только в личном составе украинская сторона потеряла более 125 тысяч человек за данный период. Также противник лишился 16 тысяч единиц вооружения.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.