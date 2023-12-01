Политолог Мухин заявил, что Порошенко в Польшу не пустил Зеленский

Сегодня Петра Порошенко остановили на границе ввиду «фальшивого» разрешения на выезд из страны.

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Бывшего президента Украины Петра Порошенко украинские пограничники не пропустили через границу на встречи в Польше и США по приказу Владимира Зеленского, заявил политолог и публицист Алексей Мухин.

«Петр Порошенко действительно имеет в Вашингтоне лоббистов, которые заинтересованы, чтобы он вернулся к власти. В офисе президента Зеленского об этом осведомлены и поэтому делают все, чтобы его коммуникация с лоббистами была затруднена», - сказал эксперт.

Он добавил, что запрет на выезд Порошенко - это чисто «технический вопрос», который не имеет никакого отношения к правовым вопросам.

Напомним, сегодня Петра Порошенко не выпустили из страны, сославшись на фальшивое разрешение на выезд политика. Экс-президент назвал подобные действия «вредительством» и «антиукраинской диверсией».

В США Порошенко должен был обсуждать «иссякающую» военную помощь Украине.