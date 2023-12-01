Шойгу: ВС РФ продолжат наращивать боевой потенциал с учетом опыта спецоперации

Министр обороны начал свое вступительное слово на селекторном совещании с ситуации в зоне специальной военной операции.

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Российская армия будет продолжать вести активную оборону и наращивать боевой потенциал с учетом опыта СВО. Такое заявление в ходе селекторного совещания сделал глава МО РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Глава оборонного ведомства начал свое вступительное слово с ситуации в зоне специальной военной операции.

В частности, Шойгу констатировал рост потерь в рядах Вооруженных сил Украины. По его словам, за полгода «контрнаступления» враг лишился более 125 тысяч бойцов.

«Продолжим вести активную оборону, наращивать боевой потенциал Вооруженных сил с учетом опыта специальной военной операции», - завершил первую часть вступительного слова Шойгу.

Россия начала проведение специальной военной операции утром 24 февраля 2022 года. Цели СВО - защитить население народных республик Донбасса, провести демилитаризацию и денацификацию Украины.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.