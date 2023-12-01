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Политолог Крылов объяснил, почему Израилю невыгодно расправиться с ХАМАС

Ян Брацкий
12:04 01.12.2023
По мнению историка-востоковеда Александра Крылова, стороны палестино-израильского конфликта продолжат обмениваться удерживаемыми лицами и периодически будут заключать перемирие.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Abed Rahim Khatib, dpa, Global Look Press
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Израилю крайне невыгодна окончательная победа над ХАМАС, потому что в этом случае Тель-Авиву придется садиться за стол переговоров с Палестиной и решать давно назревшие проблемы при содействии международного сообщества. Таким мнением со «Звездой» поделился ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований МГИМО Александр Крылов.

«Израилю невыгодно окончательно расправиться с ХАМАС и расстаться с ним насовсем. Потому что в этом случае они остаются лицом к лицу с легитимными палестинскими властями в лице Аббаса и другими политическими деятелями, которые признаны всем миром», - объяснил Крылов.

В этом смысле ничего не будет препятствовать проведению прямых переговоров с палестинцами при посредничестве США, уточнил он.

«Это полностью противоречит всем установкам нынешнего кабинета министров во главе с Нетаньяху, в которых четко прописано: никаких уступок Палестине, никакого независимого палестинского государства, никакого сокращения поселенческой деятельности, и вообще, все это наше, а не палестинское», - сказал Крылов.

Именно наличие ХАМАС дает Израилю возможность игнорировать все призывы к переговорам, прикрываясь тем, что представителей этого движения Тель-Авив называет террористами.

«Сохранение ХАМАС для Израиля крайне выгодно. В таком случае они говорят, что за стол переговоров с террористами не садятся, а когда террористов нет, ситуация меняется и на Нетаньяху будет оказываться серьезное международное давление», - напомнил эксперт.

Что касается периодических гуманитарных пауз для обмена удерживаемыми лицами между сторонами конфликта, то они будут продолжаться, считает научный сотрудник Центра ближневосточных исследований МГИМО.

«Я думаю, стоит ожидать периодических остановок, которые позволяют ХАМАС выйти на переговоры с Израилем. Иногда ХАМАС удавалось обменять одного человека на 400 палестинцев, которых в Израиле считают террористами», - уточнил Крылов.

Сегодня утром Израиль заявил о возобновлении боевых действий в секторе Газа и обвинил ХАМАС в обстреле израильской территории.

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