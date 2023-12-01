Пленным ВСУ показали, как живут люди на освобожденных территориях

В Запорожской области пленные солдаты ВСУ смогли пообщаться по телефону с близкими. Такую возможность им предоставила военная полиция. Также украинцы своими глазами увидели, как на самом деле сейчас живут люди на освобожденных территориях.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Группе находящихся в Запорожской области украинских военнопленных позволили позвонить родным и близким, не знавшим об их судьбе. Звонок домой - редкая возможность. Большую часть из них родственники считают или погибшими, или без вести пропавшими. Новость о том, что сын, супруг, брат или отец живы - для близких бесценна. Вопреки пугающим рассказам украинской пропаганды о жестокостях русского плена, те, кто сдался добровольно, видят к себе человеческое отношение.

«Цель нашей экскурсии - посмотреть, как живет город, который находится в составе Российской Федерации, который находится на территории, которую вам с телевизора называют оккупированной», - рассказывает военнослужащий ВС РФ с позывным Сталкер.

Музеев и достопримечательностей в программе нет, но, прокатившись по центральным улицам, те, кто не верил в референдум и решение народа, теперь своими глазами видят, что город развивается. И что важнее - живет в мире.

«Впечатление о городе - я так и думал, что люди продолжат жить своей жизнью. Не важно, на какой стороне. Надо жить, надо дальше развиваться, надо продолжать свой род», - говорит военнопленный ВСУ.

За обеспечение порядка и спокойствия в регионе в военное время отвечает военная полиция. Подразделения круглосуточно дежурят на дорожных постах вдоль трасс и на въездах в города, патрулируют улицы и, конечно, готовы бороться с любой угрозой. Инженеры военной полиции уничтожают мины, неразорвавшиеся боеприпасы, оставшиеся в полях, и схроны боевиков.

«По весне у нас было много выездов в поля. Когда люди ехали сеять, обрабатывать поля, и подрывались на оставшихся снарядах комбайны и тракторы. Мы выезжали, помогали, разминировали», - делится командир саперного подразделения военной полиции с позывным Алтай.

Вот и сейчас на территории сельхозпредприятия местные жители заметили подозрительный предмет. Саперы нашли снаряд и уничтожили накладным зарядом 200 граммов тротила.

На полигонах военные полицейские готовятся ко всему. Отрабатывают стрельбу из всех видов оружия, работают группой в поле или в тесном помещении, днем и ночью. Их работа лишь на первый взгляд не видна. Но в случае беды они придут на помощь.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.