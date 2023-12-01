Армия Армия Армия

Пленным ВСУ показали, как живут люди на освобожденных территориях

Михаил Аброськин
15:26 01.12.2023
В Запорожской области пленные солдаты ВСУ смогли пообщаться по телефону с близкими. Такую возможность им предоставила военная полиция. Также украинцы своими глазами увидели, как на самом деле сейчас живут люди на освобожденных территориях.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Группе находящихся в Запорожской области украинских военнопленных позволили позвонить родным и близким, не знавшим об их судьбе. Звонок домой - редкая возможность. Большую часть из них родственники считают или погибшими, или без вести пропавшими. Новость о том, что сын, супруг, брат или отец живы - для близких бесценна. Вопреки пугающим рассказам украинской пропаганды о жестокостях русского плена, те, кто сдался добровольно, видят к себе человеческое отношение.

«Цель нашей экскурсии - посмотреть, как живет город, который находится в составе Российской Федерации, который находится на территории, которую вам с телевизора называют оккупированной», - рассказывает военнослужащий ВС РФ с позывным Сталкер.

Музеев и достопримечательностей в программе нет, но, прокатившись по центральным улицам, те, кто не верил в референдум и решение народа, теперь своими глазами видят, что город развивается. И что важнее - живет в мире.

«Впечатление о городе - я так и думал, что люди продолжат жить своей жизнью. Не важно, на какой стороне. Надо жить, надо дальше развиваться, надо продолжать свой род», - говорит военнопленный ВСУ.

За обеспечение порядка и спокойствия в регионе в военное время отвечает военная полиция. Подразделения круглосуточно дежурят на дорожных постах вдоль трасс и на въездах в города, патрулируют улицы и, конечно, готовы бороться с любой угрозой. Инженеры военной полиции уничтожают мины, неразорвавшиеся боеприпасы, оставшиеся в полях, и схроны боевиков.

«По весне у нас было много выездов в поля. Когда люди ехали сеять, обрабатывать поля, и подрывались на оставшихся снарядах комбайны и тракторы. Мы выезжали, помогали, разминировали», - делится командир саперного подразделения военной полиции с позывным Алтай.

Вот и сейчас на территории сельхозпредприятия местные жители заметили подозрительный предмет. Саперы нашли снаряд и уничтожили накладным зарядом 200 граммов тротила.

На полигонах военные полицейские готовятся ко всему. Отрабатывают стрельбу из всех видов оружия, работают группой в поле или в тесном помещении, днем и ночью. Их работа лишь на первый взгляд не видна. Но в случае беды они придут на помощь.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:54 В стране и мире
Зеленский заявил, что Киев не добился результатов в летнем контрнаступлении
14:36 В стране и мире
Валерий Гергиев назначен гендиректором Большого театра вместо Владимира Урина
14:27 В стране и мире
Видео
Путин обсудил с Совбезом влияние технологического суверенитета на безопасность
13:05 Армия
Видео
Шойгу анонсировал проведение стратегических учений «Океан-2024»
13:09 Армия
Видео
Шойгу заявил, что российские военные получат семь полигонов в зоне СВО
Популярное
Байден пошутил, что у него есть код для «взрыва мира»
Видео
«Да и хрен с ними!»: Михалков высказался о «небинарных гномах» Голливуда
Путин: Силуанов будет плакать, если сказать ему о новых расходах бюджета
Американца Пола Уилана ударили по лицу в мордовской колонии
Супругу главы ГУР Кирилла Буданова отравили
Видео
У детеныша панды Диндин появились первые зубы
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.