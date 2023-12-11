Reuters: Евросоюз не сможет ввести запрет на продажу России нефтяных танкеров

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Страны Евросоюза не смогли согласовать запрет на продажу России танкеров в 12-м пакете санкций, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Первоначально Еврокомиссия хотела запретить продажу старых танкеров российским предприятиям или для их использования в России, а также организациям, которые могут использовать суда для обхода «ценового потолка» на нефть. Но потом этот пункт был исключен.

Один из источников сообщил, что средиземноморские страны с сильными судоходными компаниями обеспокоены тем, что эти меры могут поставить их в невыгодное конкурентное положение. Теперь обсуждается вариант, в котором судоходным компаниям придется лишь отчитываться о таких продажах.

Чиновники из стран-членов ЕС, как ожидается, внесут дальнейшие изменения в текст, но не существенно. Документ о новых санкциях может быть принят позже в понедельник. Основная часть новых мер - это запрет на непромышленные российские алмазы. Кроме того, Европа рассчитывает усложнить обход существующих санкций, включая ограничение цен на нефть.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что санкции западных стран против России не работают, но в высших органах Евросоюза действует табу на эту тему.