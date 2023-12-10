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Боевики 18 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Анастасия Бобылева
01:57 10.12.2023
В результате обстрелов были ранены семь мирных жителей.
Боевики 18 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
© Фото: Евгений Биятов РИА Новости
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Украинские боевики обстреляли территорию Донецкой Народной Республики 18 раз за последние сутки. Об этом говорится в сводке представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«За истекшие сутки Представительством зафиксировано 18 фактов ведения огня со стороны ВФУ», - говорится в Telagram-канале ведомства.

Уточняется, что населенные пункты ДНР обстреливались из РСЗО и артиллерии, также украинские боевики наносили удары при помощи беспилотников. В результате действий противника были ранены семь жителей Донецка. В городе были повреждены два жилых дома и один объект гражданской инфраструктуры.

Помимо Донецка, под ударами противника оказались Горловка, Ясиноватая и Макеевка. Всего было выпущено 48 боеприпасов.

Ранее сообщалось, что в результате сброса взрывчатки с украинского дрона в Донецке были ранены шесть человек. Мэр Донецка Кулемзин сообщил, что взрывоопасный предмет был сброшен в Петровском районе города.

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