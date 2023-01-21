Пассажир рейса Пермь - Гоа рассказал, что происходит в аэропорту Узбекистана после угрозы взрыва

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Пассажир рейса Пермь - Гоа в беседе со «Звездой» рассказал, что происходит в аэропорту Термез после того, как рейс перенаправили в Узбекистан. По его словам, россияне пребывают в воздушной гавани уже 12 часов, и еще семь им предстоит провести в ожидании.

«В 3.50 утра нас посадили. Собрали телефоны у всех, их подписали, оставили у бортпроводников без выдачи каких-либо бумаг. Нас посадили автобусом, самолет был оцеплен спецтехникой, солдатами. Довезли в аэропорт. Он неотапливаемый, холодно. Народ сначала надеялся, что все будет быстро, но по факту мы сидим 12 часов и еще 7 предстоит сидеть», - описал мужчина.

При этом, добавил пассажир, в аэропорту Термез не оказалось представителей компании-перевозчика, поэтому прием российских туристов обеспечивали только местные сотрудники. Пассажиры получили свои мобильные телефоны назад, позднее им удалось связаться с родными.

Ранее сообщалось, что рейс авиакомпании Azur Air Москва - Гоа был перенаправлен в Узбекистан из-за поступившей угрозы взрыва. Позднее выяснилось, что самолет летел не из Москвы, а из Перми.