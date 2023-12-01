МО РФ показало уничтожение позиций и техники ВСУ в районе Белогоровки

Российские военнослужащие огнем артиллерии и противотанковых управляемых комплексов, точными ударами с БПЛА выбивают бронетехнику врага.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министерство обороны РФ показало на видео, как российские военные громят позиции и технику киевских формирований в районе Белогоровки.

Удары наносятся при помощи артиллерии, ПТРК и беспилотников. На кадрах объективного контроля видно, как после точных попаданий вражеская техника горит и дымится.

Минобороны регулярно демонстрирует ролики с блестящей работой наших бойцов. Ранее было показано, как наносятся удары по вражеским позициям в районе Клещеевки.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.