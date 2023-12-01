МО РФ показало уничтожение позиций и техники ВСУ в районе Белогоровки
Российские военнослужащие огнем артиллерии и противотанковых управляемых комплексов, точными ударами с БПЛА выбивают бронетехнику врага.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Министерство обороны РФ показало на видео, как российские военные громят позиции и технику киевских формирований в районе Белогоровки.
Удары наносятся при помощи артиллерии, ПТРК и беспилотников. На кадрах объективного контроля видно, как после точных попаданий вражеская техника горит и дымится.
Минобороны регулярно демонстрирует ролики с блестящей работой наших бойцов. Ранее было показано, как наносятся удары по вражеским позициям в районе Клещеевки.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.