Уничтожение ВСУ в районе Клещеевки показали на видео
Удары по вражеским позициям наносятся при помощи специальных дронов, которыми из укрытий управляют операторы.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Бойцы Вооруженных сил Российской Федерации уничтожили огневые точки боевиков киевского режима, а также живую силу противника в районе Клещеевки. Кадры боевых действий публикует Минобороны России.
Для атаки на националистов используются ударные беспилотники, которыми с ювелирной точностью управляются операторы.
Благодаря маневренности дронов и их боевым характеристикам удается проникать во вражеские укрытия и траншеи, выбивая врага оттуда.
Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.