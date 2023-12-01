В стране и мире спецоперация Уничтожение ВСУ в районе Клещеевки показали на видео Удары по вражеским позициям наносятся при помощи специальных дронов, которыми из укрытий управляют операторы. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Бойцы Вооруженных сил Российской Федерации уничтожили огневые точки боевиков киевского режима, а также живую силу противника в районе Клещеевки. Кадры боевых действий публикует Минобороны России. Для атаки на националистов используются ударные беспилотники, которыми с ювелирной точностью управляются операторы. Благодаря маневренности дронов и их боевым характеристикам удается проникать во вражеские укрытия и траншеи, выбивая врага оттуда. Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика