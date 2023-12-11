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FT: почти половина избирателей США считают расходы на Украину чрезмерными

Владимир Рубанов
02:14 11.12.2023
В то же время 27% опрошенных считают, что Вашингтон тратит «правильную сумму».
FT: почти половина избирателей США считают расходы на Украину чрезмерными
© Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP Keystone Press Agency Globallookpress
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Почти половина избирателей США считают, что администрация президента Джо Байдена слишком много тратит на помощь Украине, пишет Financial Times. Такие результаты дал опрос общественного мнения, который провели социологи Мичиганского университета.

Специалисты опросили 1 тысячу человек. Около 48% респондентов считают, что США тратят слишком много на военную и финансовую помощь Украине. Другие 27% заявили, что Вашингтон тратит «правильную сумму».

Еще 11% американских избирателей считают выделяемую Киеву помощь недостаточной.

За несколько дней до этого в США были опубликованы результаты исследования Pew Research Center, которые показали, что 31% американцев считают, что нужно уменьшить помощь Украине.

При этом 29% считают, что текущей помощи достаточно, а 18% выступают за ее увеличение.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что Белый дом и республиканское большинство в палате представителей США не продвинулись в переговорах по поводу выделения Украине нового пакета военной помощи.

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