Минобороны Израиля: ХАМАС на грани распада, близится переломный момент

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Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о близости перелома в палестино-израильском конфликте и боевых действиях на севере сектора Газа. По мнению военачальника, ХАМАС находится на грани распада.

«Мы продвигаемся в боях и углубляем наши достижения. Мы разрушаем последние оплоты ХАМАС в Джебалии и Шуджаии... Они находятся на грани распада», - цитирует РИА Новости слова Галанта.

На прошлой неделе глава оборонного ведомства Израиля заявил об уничтожении «тысячи боевиков и сотни командиров» ХАМАС во время наземной операции в секторе Газа. Галант пообещал, что ЦАХАЛ доберется до руководства этой организации.

Кроме того, израильский министр рассказал о множестве объектов инфраструктуры ХАМАС, которые были разрушены израильскими силами. Это тоннели, военные объекты и склады с боеприпасами. Также в руки израильтян попали компьютеры с разведданными, уточнил Галант.