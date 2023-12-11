Глава МИД Венгрии рассказал подробности переговоров с Кулебой

По мнению главы МИД Венгрии, Еврокомиссия практически не представляет, какое влияние окажет членство Украины в ЕС на все сообщество.

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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал решение о начале переговоров о членстве Украины в ЕС неподготовленным. Этот вопрос он обсудил со своим украинском коллегой Дмитрием Кулебой по телефону.

«Я сказал коллеге, что для нас это не тактический вопрос, а, скорее, решение, исторически значимое для будущего всего Евросоюза. Предложение по решению не подготовлено, и Еврокомиссия практически не представляет, какое влияние окажет членство Украины в ЕС на все сообщество», - написал глава МИД Венгрии на своей странице в Facebook* (запрещенная на территории России социальная сеть).

Сийярто напомнил о неуправляемых проблемах, которые вызвало предыдущее решение Еврокомиссии о транзите зерна или отмене лицензирования украинских грузовиков. Ранее специалисты Кельнского института экономики Германии подсчитали, что вступление Украины в ЕС обойдется в сумму от 130 до 190 млрд. евро. Напомним, в начале ноября Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в Евросоюз Украины и Молдавии.

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