В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Глава МИД Венгрии рассказал подробности переговоров с Кулебой

Ян Брацкий
20:45 11.12.2023
По мнению главы МИД Венгрии, Еврокомиссия практически не представляет, какое влияние окажет членство Украины в ЕС на все сообщество.
Глава МИД Венгрии рассказал подробности переговоров с Кулебой
© Фото: Olena Khudiakova Keystone Press Agency Global Look Press
Читайте нас на:

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал решение о начале переговоров о членстве Украины в ЕС неподготовленным. Этот вопрос он обсудил со своим украинском коллегой Дмитрием Кулебой по телефону.

«Я сказал коллеге, что для нас это не тактический вопрос, а, скорее, решение, исторически значимое для будущего всего Евросоюза. Предложение по решению не подготовлено, и Еврокомиссия практически не представляет, какое влияние окажет членство Украины в ЕС на все сообщество», - написал глава МИД Венгрии на своей странице в Facebook* (запрещенная на территории России социальная сеть).

Сийярто напомнил о неуправляемых проблемах, которые вызвало предыдущее решение Еврокомиссии о транзите зерна или отмене лицензирования украинских грузовиков. Ранее специалисты Кельнского института экономики Германии подсчитали, что вступление Украины в ЕС обойдется в сумму от 130 до 190 млрд. евро. Напомним, в начале ноября Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в Евросоюз Украины и Молдавии.

*Деятельность компании MetaPlatforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремисткой и запрещена на территории Российской Федерации.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:25 В стране и мире
В Киеве затопило входы на две станции метро
17:09 В стране и мире
Видео
Написанием истории спецоперации занялись в Минобрнауки РФ
16:21 Армия
Видео
В МО РФ допустили, что ВСУ заразят патогенами воду и корм для животных
15:46 Армия
Видео
Путин и Евменов обсудили гиперзвуковые «Цирконы» на борту фрегата в Северодвинске
15:31 В стране и мире
Женщины в России живут дольше мужчин на 10 лет
Популярное
Видео
Костомаров показал первые шаги на льду после протезирования
Видео
В Иркутской области ищут молодого медведя, ворующего кашу у собак
На серебряном жезле Милея изобразили головы его собак-клонов
Видео
Астроном Денисенко рассказал, как и когда можно увидеть звездопад Геминиды
Глава Минфина Силуанов назвал «Буратино» лучшим мультфильмом по финграмотности
Видео
Астронавты NASA разгадали тайну помидора черри, пропавшего на МКС 8 месяцев назад
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.
На сайте tvzvezda.ru применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробнее
Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.