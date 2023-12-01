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Тарпищев рассказал, как будет проходить допуск российских теннисистов к ОИ-2024

Максим Крюков
07:11 01.12.2023
Международная федерация тенниса вынесет решение о допуске российских теннисистов к Олимпиаде-2024 не раньше января, считает Шамиль Тарпищев.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Решение о допуске российских теннисистов к Олимпийским играм 2024 года в Париже будет принимать Международная федерация тенниса (ITF). Об этом заявил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, отвечая на вопрос корреспондента «Звезды» о том, каковы шансы наших спортсменов попасть на Олимпиаду в полном составе.

«Это сейчас отдается все, в основном, на откуп Международным федерациям. То есть по факту по результатам мы уже попали полным составом. Но решение будет не профессиональных организаций, а Международной федерации. Поэтому раньше января ответа, я думаю, мы не получим», - сказал он.

Прославленный тренер добавил, что российским атлетам «надо тренироваться и биться за себя». Он также отметил вклад президента Владимира Путина и Правительства РФ в развитие отечественного спорта на фоне санкций и беспрецедентного давления на страну.

«Владимир Владимирович и Правительство очень много уделяют внимания спорту, и мы успели переложиться на системность работы внутри России. Опять-таки на примере тенниса: у нас в этом году играло 950 человек в 67 странах мира. И мы выиграли 577 международных турниров на сегодня. Я думаю, будет рекорд - больше 600», - заключил Тарпищев.

Ранее президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников, комментируя неопределенность с допуском наших спортсменов к ОИ-2024, заявил, что спортивный принцип оказался выброшенным. Они также отметил, что спортивный принцип заключается в отборе лучших, когда атлет «отобрался на абсолютно прозрачных, честных условиях и поехал с честью выступать на соревнования, защищая честь своей страны».

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