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«Спортивный принцип выброшен»: Сальников о допуске атлетов из России к ОИ-2024

Максим Крюков
00:37 01.12.2023
Президент Всероссийской федерации плавания отметил, что спортивный принцип заключается в отборе лучших, когда спортсмен «отобрался на абсолютно прозрачных, честных условиях».
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников, говоря о проблемах с допуском российских спортсменов к Олимпиаде-2024, которая пройдет в Париже, заявил, что спортивный принцип оказался выброшенным.

«На самом деле, ситуация такая, что спортивный принцип вообще выброшен. Условия, при которых спортсмен должен подписать декларацию и те критерии, которые были предложены, просто унизительны», - сказал он в разговоре со «Звездой».

Четырехкратный олимпийский чемпион считает неправильным запрет «соревноваться по принципу, который прописан в правилах и во всех регламентирующих документах.

«Я не считаю, что спортсмен, который выступает за "Динамо", ЦСКА или находится в Росгвардии, должен страдать оттого, что кто-то посчитал, что он должен отречься от своих команд, клубов, организаций. Это абсурд настоящий, потому что во всем мире спортсменов поддерживают разные организации, в том числе силовые, не только у нас. Почему мы-то все время находимся в той ситуации, когда нам все запрещают?» - возмутился собеседник телеканала.

Сальников отметил, что спортивный принцип - это отбор лучших, когда атлет «отобрался на абсолютно прозрачных, честных условиях и поехал с честью выступать на соревнования, защищая честь своей страны», а «не по принципу, что с чем-то согласен или не согласен».

Ранее глава Минспорта России Олег Матыцин прокомментировал заявления чиновников Международного олимпийского комитета о том, что процесс проверки российских спортсменов «критериям допуска» будет продолжаться до Олимпиады и, возможно, во время Игр. По словам министра, «мы должны понимать, что есть предел и есть гордость за свою страну, есть необходимость защищать ее честь».

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